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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские журналисты требует исключить их имена из списка лиц, причастных к терроризму

CA-NEWS (TJ) -  Группа таджикских журналистов и активистов, проживающих в Европе, выразила недоумение тем, что Национальный банк Таджикистана включил их имена в список лиц, причастных к терроризму.

Власти Таджикистана пока не отреагировали за их возмущение и попытки Радио Озоди получить комментарии должностных лиц государственных структур остались пока без результата. В Нацбанке страны 29 октября сообщили, что предоставят комментарий только на официальный запрос.

В середине октября Национальный банк Таджикистана на своем сайте опубликовал новый расширенный список физических лиц, «связанных с терроризмом». В него вошли около 2400 человек, которых власти считают причастными к террористической деятельности и ее финансированию. Среди них имена таджикских журналистов и активистов, проживающих за рубежом - Мавджуда Сохибназарова, Амруллох Низом, Хумайро Бахтиёр, Шухрат Рахматулло и Мухаммадшариф Абдулло.

В своем совместном заявлении, распространенном 29 октября на личной страничке Амруллоха Низома в Фейсбуке, они считают, что включение их имен в список без суда и следствия является свидетельством несправедливости и антигуманности. Авторы заявления считают, что список был пополнен их именами не по воле Нацбанка, а по поручению спецслужб страны.

Журналисты и активисты, среди которых есть лица, имеющие отношение к запрещенным в Таджикистане организациям, требуют вывести их фамилии из этого списка и ждут официальных извинений Нацбанка. В противном случае, пишут авторы, они будут жаловаться в суды страны и другие международные структуры.

С 2017 года НБТ периодически публикует обновляющиеся списки связанных с терроризмом лиц. В прошлом году представитель ОБСЕ по свободе прессы Харлем Дезир в письме на имя министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Аслова призвал Душанбе исключить журналистов из списка лиц, причастных к терроризму. По словам Дезира, власти Таджикистана не доказали, что внесенные в список журналисты совершили какие-нибудь преступные и противоправные деяния. Вскоре из списка были исключены фамилии 16 таджикистанцев.

"Черный список" лиц, причастных к терроризму, составляется Департаментом финансового мониторинга НБТ на основе требований Financial Action Task Force (FATF) — международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

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