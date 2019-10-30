Президент Казахстана предложил отменить регистрацию иностранцев в стране

CA-NEWS (KZ) - Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил "в кратчайшие сроки" отменить в Казахстане обязательную регистрацию иностранных граждан в миграционных органах.

"Если мы действительно хотим усилить и инвестиционную, и туристическую привлекательность крупнейших городов, страны в целом, следует в кратчайшие сроки избавиться от такого анахронизма", – заявил Токаев на совещании по вопросам развития Алматы.

Президент Казахстана заметил, что "помимо неудобств для иностранных гостей, обязательная регистрация – это источник значительной коррупции". А это, "конечно, отрицательно сказывается на репутации страны в целом и самой Алматы". По его словам, для учета приезжающих в страну туристов достаточно "самого факта прохождения пограничного контроля".

Токаев поручил правительству отменить регистрацию туристов "до Нового года".

Сейчас по закону иностранные граждане, которые приезжают в Казахстан, обязательно должны прийти в ОВД и зарегистрироваться в течение пяти дней со дня пересечения границы. За нарушение этого срока или отсутствие регистрации их ждет штраф порядка $100, также турист обязан покинуть страну. Министерство внутренних дел Казахстана в апреле уже предлагало снизить суммы штрафов, но кардинально ситуацию это не улучшило.

По данным Комитета статистики Казахстана, страну в 2018 году посетили 8,5 млн туристов. Но при этом 1,2 млн из них указали в графе "цель поездки в Казахстан" деловую и профессиональную деятельность, а личную – более 6,5 млн человек. В графе "туризм" при этом поставили отметку только 81 тысяча иностранцев.