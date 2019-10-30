Из-за безработицы жители Туркменистана стали незаконно выращивать табак, - СМИ

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CA-NEWS (TM) - В районах Керки и Халач Лебапского велаята Туркменистана с давних пор выращивали табак, из которого производили насвай и махорку. Для сельских жителей это считалось прибыльным занятием.

В 2008 году президент страны подписал указ о запрете производства, реализации, использования и завоза насвая. Какое-то время запрет действовал. Сейчас этот бизнес нелегально возрождается. В этом заинтересованы не только сельчане, не имеющие другого источника дохода, но и те, кто обязан по долгу службы контролировать исполнение указа президента – сотрудники правоохранительных органов.

Как передают «Хроники Туркменистана» из Лебапского велаята, участковый в сопровождении одного из работников сельскохозяйственного объединения раз в месяц делает подворовой обход в подконтрольных селах с целью выявления лиц, нарушающих указ о запрете производства табака.

У полицейского есть список жителей села, чьи дворы он не должен проверять, который ему передает начальник этрапского отделения МНБ.

Если полицейский обнаруживает посевы табака на участках жителей, которых в списках нет, то предлагает нарушителю сходить в отдел МНБ и «договориться» — дать взятку в размере от 50 000 до 100 000 манатов ($14 тыс-$28,5 тыс). После этого фамилия человека вносится в списки тех, кого проверки не касаются. Очевидно, что получаемая производителями прибыль того стоит, однако точные размеры заработка люди скрывают.

Многие предпочитают договориться с проверяющими заранее.

— Участки у нас по 25 соток. Начальник МНБ предупреждает, что вокруг участка необходимо засадить кукурузу в несколько рядов, а внутри уже можно сажать «что хочешь». Затем называется сумма, которую человек должен отдать ему с проданного урожая. Взамен дается гарантия неприкосновенности, — рассказал производитель табака, проживающий неподалеку от Башсака (бывшее Головное) Керкинского этрапа.

Те, кто выращивает табак, его переработкой не занимаются. За ним приезжают люди из Марыйского велаята, в частности, из Туркмен-гала. Они производят насвай (вид некурительного табака) и махорку и продают оптом. Далее по цепочке товар доходит до потребителя.

Из-за дефицита сигарет, создаваемого властями страны, и высокой их стоимости, насвай и махорка очень востребованы у населения.