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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций» в Алматы

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил «Дом инвестиций» в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.

Главе государства была представлена информация об основных услугах «Дома инвестиций» г. Алматы.

Президенту Казахстана рассказали о работе центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации намеченных инициатив.

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