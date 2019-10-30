Президент Казахстана посетил «Дом инвестиций» в Алматы

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил «Дом инвестиций» в Алматы, сообщает пресс-служба главы государства.

Главе государства была представлена информация об основных услугах «Дома инвестиций» г. Алматы.

Президенту Казахстана рассказали о работе центра поддержки предпринимательства «Qoldaý», микрофинансовых организаций «Almaty Finance» и «Almaty», деятельность которых направлена на развитие бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов в реализации намеченных инициатив.