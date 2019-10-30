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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе обсудили военно-политическую ситуацию в Афганистане

CA-NEWS (TJ) -  28-29 октября в Душанбе состоялось 30-е заседание Рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ, сообщает пресс-служба мид РТ.

Были обсуждены вопросы, связанные с военно-политической ситуацией в Афганистане. Подчеркнута необходимость продолжения процесса консолидации усилий государств – членов ОДКБ на афганском направлении как на двусторонней основе, так и в формате профильных международных площадок.

В работе заседания приняли участие национальные координаторы по Афганистану государств-членов ОДКБ, должностные лица Секретариата Организации, а также представители Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Исполнительного Комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

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