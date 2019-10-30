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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Марка автомобилей Ravon из Узбекистана расширит свой модельный ряд в России

CA-NEWS (UZ) -  Как сообщает портал Авто Mail.ru, марка Ravon планирует расширить свой модельный ряд в России. Речь идет о расширении линейки кроссоверов - о конкретных моделях пока информации нет, однако можно предположить, что ввиду имеются популярные Chevrolet Tracker, Chevrolet Captiva и Chevrolet Malibu. Производство этих моделей налажено компанией UzAuto Motors в Узбекистане.

На рынке Узбекистана цена на Chevrolet Tracker начинается с отметки 190 млн сум ($20 тыс), Chevrolet Malibu стоит уже 278 млн сум ($29,2 тыс).

На территории России автомобили Ravon в среднем стоят на 100 тыс. рублей ($1,5 тыс) дороже, чем в Узбекистане.

На данный момент в модельном ряду Ravon в России нет кроссоверов. Россиянамдоступен хэтчбек R2 (Chevrolet Spark), а также седаны Nexia (Aveo) и R4 (Cobalt). До конца этого года Ravon планирует продать в России 7 тыс. новых авто, а на следующий год компания ставит перед собой планы нарастить продажи до 22 тыс. шт.

Ранее было объявлено, что российская полиция получит в свое распоряжение автомобили Ravon. Об этом было объявлено на дилерской конференции марки в Москве.

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