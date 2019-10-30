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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана назначил заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз»

CA-NEWS (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов назначил Хангелдиева Шагелди Аннасахедовича заместителем председателя Государственного концерна «Туркменгаз».

Соответствующее постановление было подписано во вторник, 29 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

Государственный концерн «Туркменгаз» является крупнейшим производственно-хозяйственным комплексом Туркменистана. Основным видом деятельности концерна является разработка, добыча природного газа и газового конденсата с месторождений на территории Туркменистана, его подготовка и переработка, а также транспортировка природного газа к потребителям внутри страны и на экспорт.

Структурными подразделениями концерна являются буровые предприятия, газодобывающие предприятия, газотранспортное объединение, объединение по обеспечению природным газом населения Туркменистана, подразделение по проведению геофизических работ, а также вспомогательные подразделения по автоматизации и телемеханики, технологической связи. Подразделения концерна осуществляют эксплуатацию более 30 крупных газоконденсатных месторождений Туркменистана, таких как «Довлетабат», «Шатлык», «Малай», «Керпичли», «Гарашсызлыгын 10 йыллыгы», «Газлыдепе», «Багаджа», «Гарабил», «Гуррукбил», группа кладовых в Центральных Каракумах, в том числе - крупнейшее месторождение «Галкыныш».

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