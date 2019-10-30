В Нью-Йорке проходит выставка «Монгол зураг»

CA-NEWS (MNG) - В Нью-Йорке Sapar Contemporary представляет первую выставку посвященную искусству «Монгол зураг», где представлены два самых ярких представителя этого стиля: Д.Уурийнтуяа и Ч. Баасанжав.

По словам сокуратора Ц. Уранчимэг: монгольский традиционный стиль живописи коренится в буддийской живописной традиции, известной как «Монгол зураг» (буквально: монгольская картина). Стоит отметить, что эта традиция сыграла важную роль в сохранении культурной самобытности монгольских художников в период социализма в 20 веке.

Это было в значительной степени подавлено до 1990 года, когда Монголия наконец открыла свои двери миру после семи десятилетий советского господства как новой демократической, многопартийной азиатской страны. «Монгол зураг» впоследствии получил дальнейшее развитие в этом столетии, чему способствовали современные изменения в экономике и политике Монголии.

«Монгол зураг» – один из древнейших жанров монгольской живописи. Оп отличается своеобразной цветовой гаммой и каллиграфичностью рисунка, тончайшей разработкой деталей одежды и лица, скрупулезной точностью изображения при несколько условной и обобщенной передаче окружающей природы. «Монгол зураг» может показаться сходным с корейским чосонхва, японским пинхонго, китайским гохуа. Здесь есть, несомненно, взаимовлияния, но все же он отличается но своим приемам рисования, колориту, используемому материалу и жанру.

В «монгол зураг» есть имеющие реалистическую основу особые приемы изображения облаков, воли, пламени, дыма, ветра, листьев, цветов, скал, камней и других предметов.

Национальная живопись тесно связана с орнаментами и узорами, наделенными различным символическим смыслом. В монгольском рисунке есть совершенно реальные вещи и явления природы, и наоборот, реальные вещи иногда изображались посредством орнамента.

Живописцы писали тончайшей кистью по тщательно обработанному полотну. Их краски, приготовленные из минералов и камней, отличались высоким качеством и долговечностью. Как получали краски? Сначала измельчали минерал и осаждали в воде. Таким путем получалась желтая краска, если же обжигали охру в герметичной посуде, то получалась краска красновато-коричневого цвета. Затем ее смешивали с клеем. Высококачественные ценные краски изготовляли из дорогостоящих и драгоценных камней, таких, как бирюза, лазурит, а также из жемчуга, перламутра, меди, железа и т. д.

Равномерность окраски в основном зависела от степени измельчения. Более высокой степени измельченные краски позволяли провести очень тонкую линию.