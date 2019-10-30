В Узбекистане впервые пройдет Азиатская конференция Валдайского клуба

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде 10-11 ноября пройдет десятая Азиатская конференция Валдайского клуба, сообщается на сайте организации.

Десятая Азиатская конференция Валдайского клуба на тему «Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка» пройдет 10-11 ноября в Самарканде, продолжая восточный вектор в деятельности Клуба.

В Конференции, организуемой в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Республики Узбекистан, примут участие более 60 ведущих экспертов из 11 стран - России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии. Проведение конференции в Узбекистане связано с новым курсом президента Шавката Мирзиеева, кардинальным образом изменившего взаимоотношения между государствами Центральной Азии. В фокусе внимания будущей конференции будет логистический, культурно-цивилизационный и экономические потенциалы развития и интеграции региона в более широкие международные сообщества.



Президент России Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии Ежегодной Валдайской конференции-2019, рассуждая о принципах взаимодействия между азиатскими странами, по сути, описал новый мировой порядок будущего. Участники десятой Азиатской конференции проанализируют взгляды мировых и региональных лидеров, предложат свои идеи относительно будущего этого пространства.

Программой двухдневной конференции предусмотрена как двусторонняя сессия Россия-Узбекистан, так и сессии при участии зарубежных экспертов. Внимание на них будет сосредоточено на следующих темах: роль региона в мировых делах, вызовы безопасности, совместное взаимодействие через экономику, подходы к будущему.

Справка:

Международный дискуссионный клуб «Валдай» (англ. Valdai Discussion Club) — экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.

Своим названием клуб обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась недалеко от озера Валдай. Основными задачами клуба организаторы декларируют содействие открытому диалогу экспертов, политиков, общественных деятелей и журналистов, обсуждение актуальных мировых проблем в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других областях, прогнозирование ключевых тенденций и процессов в мироустройстве XXI века.