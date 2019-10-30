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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) -  Самолет А-321 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в город Куляб в Таджикистане, вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения. Об этом 30 октября сообщило РИА Новости. ссылаясь на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб в 8-11 (6-11 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина – туман в аэропорту назначения", - сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Кулябе в 5.20 мск.

В настоящее время самолет отбуксирован на запасную полосу и ожидает вылета, пассажиры находится на борту, добавил собеседник агентства.

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