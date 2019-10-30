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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 1 ноября подорожает алкоголь: вино на 6%, водка на 12%

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане утверждены новые минимальные оптово-отпускные и розничные цены, в том числе на алкогольную продукцию, сообщает издание "Норма".

Напомним, повышение цен на алкогольную продукцию (кроме пива) обсуждалось еще на стадии проекта документа. Предложенные тогда цифры утверждены без изменений.

Индексация оптово-отпускных цен составляет в среднем 9,3%, розничных – 8%. Таким образом, с 1 ноября установлены следующие цены за 1 литр готовой продукции:

- вина – 8 600 сумов оптом (+7,5%) или $0,9 и 10 200 сумов или $1 в розницу (+6,2%);

- коньяк – 31 000 сумов или $3,2 оптом (+6,9%) и 36 600 сумов или $3,7
в розницу (+5,8%);

- водка и прочая алкогольная продукция – 22 000 сумов или $2,3
оптом (+13,4%) и 26 000 сумов или $2,7 в розницу (+12%).

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