В Каракалпакстане пройдет Международный инвестиционный форум

CA-NEWS (UZ) - 1-2 ноября в Нукусе (столице Каракалпакстана) состоится международный инвестиционный форум “Invest in Karakalpakstan”, сообщило УзА.



Ожидается, что в форуме примут участие более 200 иностранных гостей из 40 стран мира – правительственные делегации и представители бизнеса.

По информации Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, на форуме будут обсуждены вопросы активизации инвестиционной деятельности, формирования эффективной платформы для бизнес-контактов и привлечения инвестиций в Каракалпакстан.

Основными задачами форума являются формирование идей об инвестиционном потенциале, рассмотрение реальных источников финансирования новых проектов, изучение механизмов реализации инвестиционных проектов, привлечение заинтересованных сторон для установления бизнес-контактов.

На форуме, который продлится два дня, будут представлены презентация экономического и туристического потенциала, культурные программы, выставка отечественных производителей, а также организованы экскурсии по историческим и культурным памятникам Каракалпакстана.

В конце мероприятия планируется подписание договоров с иностранными инвесторами.