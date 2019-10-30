В Каракалпакстане пройдет Международный инвестиционный форум

- Узбекистан, общество
- 13:25, 30 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - 1-2 ноября в Нукусе (столице Каракалпакстана) состоится международный инвестиционный форум “Invest in Karakalpakstan”, сообщило УзА.
Ожидается, что в форуме примут участие более 200 иностранных гостей из 40 стран мира – правительственные делегации и представители бизнеса.
По информации Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, на форуме будут обсуждены вопросы активизации инвестиционной деятельности, формирования эффективной платформы для бизнес-контактов и привлечения инвестиций в Каракалпакстан.
Основными задачами форума являются формирование идей об инвестиционном потенциале, рассмотрение реальных источников финансирования новых проектов, изучение механизмов реализации инвестиционных проектов, привлечение заинтересованных сторон для установления бизнес-контактов.
На форуме, который продлится два дня, будут представлены презентация экономического и туристического потенциала, культурные программы, выставка отечественных производителей, а также организованы экскурсии по историческим и культурным памятникам Каракалпакстана.
В конце мероприятия планируется подписание договоров с иностранными инвесторами.