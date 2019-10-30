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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Неизвестные открыли огонь в кафе Шымкента: 1 человек скончался, 5 ранены

CA-NEWS (KZ) -  29 октября на пульт 102 Департамента полиции Шымкента поступило сообщение о том, что неизвестные лица зашли в одно из кафе по улице Аргынбекова и произвели несколько выстрелов, передает Zakon.kz.

На данный момент известно, что в результате происшествия один человек скончался на месте происшествия и 5 человек, получившие ранения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинские учреждения.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты орудия преступления. Назначены все необходимые экспертизы, проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 99 ч. 2 п. 1 и 287 ч.4.

- Личности подозреваемых установлены, принимаются меры по их задержанию. Руководство прокуратуры и Департамента полиции держат на особом контроле ход расследования дела. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, - заключили в пресс-службе ДП Шымкента.

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