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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Снятие обвинений с замакима Алматинской области Багдата Манзорова прокомментировали в генпрокуратуре
Фото : Baribar
Фото : Baribar

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель генерального прокурора Марат Ахметжанов прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Да, в отношении него уголовное дело было прекращено за отсутствием события преступления. Внесено представление в орган, который возбудил и расследовал это дело. Я вам официально заявляю, в отношении этого лица уголовное дело прекращено", - сообщил в кулуарах Мажилиса Ахметжанов.

"Теперь внесено представление генеральным прокурором в органы Антикоррупционной службы о рассмотрении в дисциплинарном порядке лиц, которые допустили нарушение законности", - добавил он.

Ранее сообщалось о задержании заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. 30 сентября он ушел на больничный, а 28 октября с заместителя акима области сняли все обвинения. Коллеги положительно отзывались о работе Багдата Манзорова и называли его грамотным руководителем.

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