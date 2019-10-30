Таджикскому адвокату грозит пожизненное лишение права заниматься профессиональной деятельностью

CA-NEWS (TJ) - Таджикскому адвокату, заявившему о пытках со стороны сотрудников антикоррупционного агентства, грозит лишение адвокатской лицензии на пожизненный срок.

Решением суда столичного района Сино адвокат Абдулазиз Абдурахмонзода признан виновным в мошенничестве и обязан выплатить штраф в размере свыше 20 тыс сомони (около 2 тысяч долларов). Как сообщил Радио Озоди глава Союза адвокатов Таджикистана Саидбек Нуриддинов, в случае вступления решения суда в законную силу, ему грозит пожизненное лишение права заниматься адвокатской деятельностью.

Уголовное дело в отношении Абдулазиза Абдурахмонзода было возбуждено сотрудниками душанбинского отдела антикоррупционного агентства: адвокат обвинялся в получении взятки у клиента. Однако Абдулазиз и 15 других адвокатов, вставших на его защиту, утверждали обратное – Абдулазиз был подвергнут пыткам со стороны антикоррупционеров.

Саидбек Нуриддинов, глава Союза адвокатов, говорит, что несмотря на предъявленные суду доказательства пыток в отношении Абдурахмонзода, прокуратура опровергла факт пыток и суд признал его подзащитного виновным. По словам собеседника, он обжаловал решение суда в вышестоящей судебной инстанции.

Нуриддинов сказал, что основная проблема не в сумме штрафа, в пожизненном лишении права Абдулазиза Абдурахмонзода заниматься адвокатской деятельностью.

«В 2015 году в закон об адвокатуре были внесены изменения, согласно которым если адвокат будет привлечен к ответственности и будет иметь пятно судимости, то он лишается адвокатской лицензии на пожизненный срок. Мы обращались с просьбой пересмотреть эту норму закона, противоречащую международным стандартам и в администрацию, и в парламент, и президенту, и к сожалению, пока безуспешно. Таких ограничений не должно быть», - отметил Саидбек Нуриддинов.

По данным Союза адвокатов, сотрудники Агентства по финансовому контролю и борьбе с коррупцией РТ незаконно задержали Абдурахмонзода и пытали, чтобы тот подставил работника суда Варзобского района. В свою очередь, антикоррупционное ведомство обвиняет все обвинения в применении пыток и утверждает, что адвокат уличен в мошенничестве. 27-летний Абдулазиз Абдурахмонзод четвертый год работает адвокатом.