Палата представителей Конгресса США признала геноцид армян

CA-NEWS (CA) - Во вторник, 29 октября, Палата представителей Конгресса США впервые формально признала геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году.

В резолюции, одобренной подавляющим числом голосов, говорится о признании Соединенными Штатами термина "геноцид армян", означающего убийство полутора миллиона армян и осуждении геноцида как постулата американской внешней политики.

До сих пор неоднократные попытки принять подобную резолюцию отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО Турцией, которая отвергает факт геноцида. Анкара считает, что гибель армян стала результатом трагических событий, сопутствовавших распаду Османской империи. Военная операция Турции в северной Сирии, результатом которой стала гибель мирного населения резко изменила настроения в Конгрессе. "Атаки турецкой армии против курдского населения - мощное напоминание об опасности нашего времени", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, - слишком часто правда об ужасных преступлениях отвергалась".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал действия Конгресса "постыдным решением", которое ничего не означает для правительства Турции и турецкого народа.