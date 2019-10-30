Мажилис Казахстана одобрил новые ратификационные законопроекты

CA-NEWS (KZ) - 30 октября на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ряд новых ратификационных законопроектов, сообщает прес-служба ведомства.

В их числе – Соглашение Казахстана с Турцией о военном сотрудничестве. Двусторонне взаимодействие на основе принципов равноправия и взаимной выгоды включает такие сферы военного сотрудничества, как миротворческие операции, военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, военные научные и технические исследования.

На пленарном заседании депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в Мажилис. Среди них – законодательные поправки по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии. В пакете поступивших в Мажилис также ратификационные акты. Это Соглашение Казахстана с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов и многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Здесь же и поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».



