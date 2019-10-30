РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Мажилис Казахстана одобрил новые ратификационные законопроекты

CA-NEWS (KZ) -  30 октября на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили ряд новых ратификационных законопроектов, сообщает прес-служба ведомства.

В их числе – Соглашение Казахстана с Турцией о военном сотрудничестве. Двусторонне взаимодействие на основе принципов равноправия и взаимной выгоды включает такие сферы военного сотрудничества, как миротворческие операции, военная подготовка и обучение, проведение совместных учений, оборонная промышленность, военные научные и технические исследования.

На пленарном заседании депутаты взяли в работу новые законопроекты, поступившие в Мажилис. Среди них – законодательные поправки по вопросам гражданско-правовой ответственности в сфере использования атомной энергии. В пакете поступивших в Мажилис также ратификационные акты. Это Соглашение Казахстана с Узбекистаном о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов и многосторонняя конвенция по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Здесь же и поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Душанбе при попытке побега из колонии застрелен заключенный
  • В Туркменистане началась обязательная подписка на государственную прессу. Подписаться обязуют и школьников
  • Узбекистан закупил крупную партию российских бронеавтомобилей «Тайфун»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×