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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Американская компания открыла месторождение в Узбекистане с запасами 10 млн тонн нефти
Нефть
Нефть

CA-NEWS (UZ) -  Epsilon Development Company, зарегистрированная в США, открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение на юге Узбекистана с оценочными запасами около 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа. Об этом сообщило агентство Прайм.

Месторождение расположено на Култак-Камашинском блоке в Кашкадарьинской области Узбекистана.

В марте Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг) создали консорциум для разработки пяти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. По данным ИП ООО Epsilon Development Company, оператора проектов в республике, инвестиции консорциума в проект в 2019-2023 годах составят 5,2 миллиарда долларов.

Сообщается, что на первоначальном этапе весь объем добываемых углеводородов будет реализовываться на внутреннем рынке Узбекистана.

С марта 2019 г. Epsilon ведет разработку 5ти нефтегазовых инвестиционных блоков в Бухаро-Хивинском и Ферганском нефтегазовых регионах Узбекистана. За это время компания сделала ряд открытий.

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