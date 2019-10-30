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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане замглавы района попался на взятке в 100 долларов

CA-NEWS (UZ) -  Заместитель главы Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов. Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Как сообщается, 29 октября специалист администрации Шахрисабзского района по вопросам сельского хозяйства Б.А. получил от гражданина С.М.100 долларов в обмен на решение главы района о правообладании на теплицу. Чиновника задержали с поличным в момент получения взятки. Решение должно было быть вынесено на гражданина по имени С.М. В тот же день заместитель главы района по сельскому хозяйству и водным ресурсам М.С. был задержан в рабочем кабинете с поличным во время передачи взятки в размере 100 долларов от специалиста райадминистрации Б.А.

На обоих чиновников возбудили уголовные дела, ведётся следствие.

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