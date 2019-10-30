Парламент Таджикистана освободил ЗАО «Агротехсервис» от НДС и таможенных пошлин

CA-NEWS (TJ) - Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана одобрил освобождение таджикско-белорусского ЗАО «Агротехсервис» от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте запасных частей и оборудования для сборки сельхозтехники, передает Avesta.



Представляя поправки в госбюджет страны на 2019 год, заместитель министра финансов республики Карим Гулмуродзода отметил, что они (поправки) направлены на поддержку отечественного товаропроизводителя, повышение конкурентоспособности предприятия и производство сельскохозяйственной техники внутри республики с целью развития сельскохозяйственной отрасли.

Гулмуродзода также сообщил, что на предприятии произведено 160 единиц сельхозтехники, в том числе 92 тракторов. 16 тракторов экспортировано в соседний Узбекистан.

Заместитель министра финансов назвал сумму, которая освобождается от уплаты НДС и таможенных пошлин. Этот вопрос не заинтересовал также и депутатов.

Лишь спикер парламента Шукурджон Зухуров отметил, что вопрос с предоставлением налоговых льгот указанному предприятию в парламенте обсуждался с опозданием и посоветовал впредь учесть такие темы в ходе разработки проекта о Госбюджете или заранее предоставить их в парламент для обсуждения.

Напомним, что строительство таджикско-белорусского предприятия по сборке тракторов и другой сельхозтехники стартовало в 2016 году. Первая очередь производства была сдана в эксплуатацию 16 мая 2018 года. Вторая линия предприятия была запущена в конце сентября того же года.

На предприятие осуществляется сборка трактора Belarus-82.1, Belarus-80Х, и прицепных тракторов Belarus-512.