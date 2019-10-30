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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Суд в США заблокировал публикацию полного отчёта Мюллера
Роберт Мюллер руководил расследованием российского вмешательства
Роберт Мюллер руководил расследованием российского вмешательства

CA-NEWS (CA) -  В США апелляционный суд во вторник вынес постановление, блокирующее передачу в Палату представителей Конгресса неотредактированной версии отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Ранее окружной суд решил, что администрация президента Дональда Трампа должна была к 30 октября передать в Палату представителей полную версию отчета Мюллера, включая фрагменты, которые были отредактированы в ранее опубликованной версии.

Это решение было обжаловано Белым домом в суде высшей инстанции. Министерство юстиции попросило апелляционный суд в Вашингтоне временно заблокировать передачу материалов на время рассмотрения апелляции.

Минюст пытается помешать демократам получить доступ к полной версии отчета. В министерстве считают, что раскрытие материалов большого жюри присяжных нанесёт ущерб текущим расследованиям.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Двухлетнее расследование доказало попытки Москвы повлиять на американский избирательный процесс. Но связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Кремлём следователи не нашли. При этом Мюллер не пришёл к однозначному выводу, пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Москва свою причастность к выборам в других государствах отвергает.

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