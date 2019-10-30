Борьба с насилием против женщин в странах Центральной Азии не является приоритетом, - ООН

CA-NEWS (CA) - Насилие против женщин – одновременно следствие и причина неравноправного положения женщин в обществе. В преддверии 25-летия со времени принятия исторической Пекинской декларации, в ООН привлекают внимание к проблеме насилия над женщинами в Европе и Центральной Азии, передает служба новостей ООН.

В Европейской экономической комиссии ООН подчеркивают, что пережитое женщинами насилие или его угроза мешают женщинами полноценно участвовать в жизни общества. Там напоминают, что для того, чтобы решать проблему, нужно знать ее масштабы, а многие случаи гендерного насилия не предаются огласке – либо из страха возмездия, либо из ложного чувства стыда и нежелания «опозорить» семью. Важное значение имеет также восприятие и осознание этой проблемы обществом.

Сегодня в Женеве началась встреча по обзору выполнения Пекинской платформы действий, принятой в 1995 году. Тогда впервые лидеры всех стран признали, что права женщин – это те же права человека, и обязались их соблюдать. В числе прочего, они пообещали положить конец насилию против женщин. Однако сегодня, почти 25 лет спустя, эта проблема существует во всех странах без исключения, в том числе в государствах Европы и Центральной Азии.

Европейская комиссия ООН обнародовала данные, собранные путем опросов по специально разработанной методике. Что выяснилось?

В целом убийства женщин в странах региона держатся на довольно низком уровне, но есть и исключения. Например, в Азербайджане в 2017 году число убитых женщин составило 6,8 на 100 000 - нескольким меньше, чем в 2012 году (7,3). Самый низкий уровень гибели женщин – в Швеции, Греции Италии, Ирландии и Таджикистане: меньше 1 на 100 000. В Беларуси этот показатель - 2,9 Грузии - 2,8, в Молдове и на Украине – 2.

Результаты опросов подтвердили то, что большинство убийств совершается мужьями и партнерами – настоящими или бывшими - или родственниками. Самый высокий результат – в Албании. Там 70 процентов убитых женщин стали жертвами членов семьи. Эти цифры чуть меньше в Хорватии, Италии и Словении, но во всех четырех странах этот показатель растет – так же, как в Беларуси (с 30 процентов в 2012 году до 44 в 2017), в Молдове (с 39 до 50), в Таджикистане (с 44 до 53) и в Грузии (с 15 до 23).

Эксперты ООН отмечают, что борьба с насилием против женщин является приоритетом отнюдь не во всех странах, а в некоторых даже не существует законов о бытовом насилии и других формах 6насилия против женщин. В качестве примера они приводят Беларусь, Лихтенштейн, Туркменистан и Узбекистан. Их беспокоит и декриминализация некоторых аспектов домашнего насилия.

Другие поводы для тревоги – насильственные и ранние браки, так называемое «женское обрезание» и разновидность инфантицида – когда будущие родители выбирают пол плода.

Специалисты Европейской экономической комиссии также привлекают внимание к опасностям, подстерегающим девочек в школе и в киберпространстве: физическое наказание, травля, сексуальные посягательства и сексуальное насилие. Но, по их словам, в масштабах региона этими проблемами занимаются лишь страны, входящие в Евросоюз.