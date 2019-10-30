Кэрри Лам указала на ущерб экономике Гонконга от продолжающихся антиправительственных протестов

CA-NEWS (CA) - Глава администрации Гонконга сказала, что в результате затянувшихся антиправительственных протестов показатели экономического роста территории будут отрицательными, передает NHK.



Кэрри Лам сообщила журналистам 29 октября, что протесты продолжаются в Гонконге уже пять месяцев, оказывая негативное воздействие на индустрии туризма и распределения. Она охарактеризовала сложившуюся ситуацию в качестве крайне напряженной и мрачной.

В августе власти Гонконга понизили свой прогноз экономического роста территории на текущий год с показателя в пределах от 2% до 3% до показателя в пределах от 0% до 1%.

Лам подчеркнула, что администрация будет проводить меры оказания поддержки страдающим отраслям.

Однако глава администрации Гонконга отметила, что более действенным решением было бы немедленное прекращение беспорядков по сравнению с реализацией мер поддержки.