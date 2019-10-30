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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане накажут должностных лиц, допустивших переход госграницы беглецами из Синцзяня
Предыстория: Арестованных после бегства из Китая двух этнических казахов официально признают просителями убежища

CA-NEWS (KZ) -  Глава погранслужбы комитета нацбезопасности Казахстана Дархан Дильманов заявил, что двум этническим казахам из Синьцзяна Кастеру Мусаханулы и Мурагеру Алимулы, арестованным в Казахстане по подозрению в умышленном незаконном пересечении государственной границы, грозит до года лишения свободы, передает centralasian.

Отвечая 30 октября на вопросы журналистов в Нур-Султане, Дильманов сказал также, что ответственность за очевидное нарушение должны понести «большие должностные лица», в том числе начальник пограничной заставы, комендант пограничной комендатуры, командир части. Последний, по словам Дильманова, отстранен от занимаемой должности.

Мусаханулы и Алимулы, которые в начале октября заявили о своем бегстве из Китая, ранее в этом месяце были перевезены из Алматы в приграничный город Зайсан для проведения следственных действий. По информации адвокатов, они содержатся в СИЗО города Усть-Каменогорска.

30-летний Кастер Мусаханулы и 25-летний Мурагер Алимулы 14 октября в Алматы были доставлены в региональное управление «Шыгыс», по заявлениям погранслужбы, для выяснения обстоятельств перехода границы. Ранее в тот день на пресс-конференции в Алматы Кастер Мусаханулы заявил, что в Синьцзяне «удерживался в "лагере"», где, по его словам, на него оказывали давление и избивали. О давлении и атмосфере страха в Синьцзяне говорил и Мурагер Алимулы. Перед своим задержанием в Алматы оба направлялись в местное управление миграционной полиции, чтобы рассказать о своем бегстве из Китая.

Адвокат Бауыржан Азанов, сопровождавший Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы во время их транспортировки 15 октября в приграничный город Зайсан, заявил на этой неделе, что Мусаханулы и Алимулы, имеющие гражданство Китая, получают свидетельства лиц, ищущих убежище.

Ляззат Ахатова, другой адвокат Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы, говорит, что решение о предоставлении им свидетельств лиц, ищущих убежище ещё не принято. Ахатова сказала Азаттыку 30 октября, что соответствующее заявление подано в региональное управление миграционной полиции. По словам адвоката, предоставление статуса просителя убежища продиктовано требованием закона.

Между тем Дильманов заявил, что послаблений не будет. «Незаконное пересечение [государственной границы] есть незаконное пересечение. Никаких других, будем так говорить, претензий к ним у нас нет», – заявил глава пограничной службы.

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