В Узбекистане трое местных наемных рабочих угледобывающей компании «Шаргунькумир» погибли в ДТП

CA-NEWS (UZ) - Ночью 28 октября в результате падения грузовика в реку в Сарыасинском районе Сурхандарьинской области погибли три человека, еще двое получили травмы. Как сообщил диспетчер ОАО «Шаргунькумир», попавшие в ДТП люди были наемными рабочими китайских партнеров угледобывающей компании, передает centralasian.org.

По словам сотрудника ОВД Сарыасинского района, ДТП произошло ночью 28 октября в горном районе недалеко от угольной шахты «Шаргунь».

– Наемные рабочие вышли с работы и на грузовики ехали домой. Там была горная местность, нужно было спускаться вниз на автомобиле. Водитель поставил машину на холостой ход. В кабине находились водитель и еще один человек, а в кузове сидели еще три человека. Потом машина быстро двинулась, а водитель не справился с управлением. Люди, сидевшие в кабине, выпрыгнули на ходу из грузовика, а те, кто сидел в кузове упали вместе с грузовиком в реку, – сказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, один человек скончался на месте, еще четверо были незамедлительно доставлены в центральную районную больницу.

Как сообщил нашему радио главный врач Сарыасинской центральной районной больницы Муродилла Кадыров, 29 октября в 00:40 по местному времени в больницу были доставлены водитель и остальные выжившие пассажиры грузовика.

– Один из них скончался в отделении реанимации спустя полчаса после того, как всех доставили в больницу. Парня, который сидел рядом с водителем, спустя сутки отпустили домой. Еще двое лежат в нашей больнице, – сказал главврач Муродилла Кадыров.

Он добавил, что в настоящее время один из госпитализированных пассажиров грузовика находится в тяжелом состоянии.

– Он получил травму головы, также у него перелом ноги и перелом 2-4-го позвонков. У водителя травма головы и других частей тела, – сказал главврач Сарыасинской центральной районной больницы.

Родственник одного из пассажиров грузовика говорит, что госпитализированный в больницу третий пострадавший скончался 29 октября приблизительно в 16:00 по местному времени.

Представитель отдела кадров ОАО «Шаргунькумир» сказал, что угледобывающая компания не заключала трудовой договор с жертвами ДТП.

Отметим, что в настоящее время ОАО «Шаргунькумир» совместно с китайскими партнерами осуществляет на месторождении «Шаргунь» проект стоимостью 105,5 миллиона долларов, рассчитанный на 2017-2020 годы.

По официальным данным, с полной реализацией данного проекта начиная с 2021 года будет добываться 900 тысяч тонн угля в год.

По словам сотрудника отдела кадров ОАО «Шаргунькумир», лица, попавшие в ДТП, были наемными рабочими китайских партнеров угледобывающей компании.

Он добавил, что наемные рабочие являются жителями села «Газнобод», расположенного в 5 километрах от шахты «Шаргунь».

Родственник одного из скончавшихся пассажиров грузовика сказал, что несчастный случай вызвал гнев жителей этого села.

– Многие жители села «Газнобод» работают с китайцами без заключения трудового договора. Они работают поденно. Китайцы платят им за ежедневную работу около 80 тысяч сумов (8 долларов США). Молодые люди из села «Газнобод» становятся жертвами мошеннических действий руководства ОАО «Шаргунькумир». Все это вызывает нарастающий гнев простого народа, – говорит собеседник.

Напомним, что 14-15 августа этого года почти 200 шахтеров одного из ведущих в республике предприятий угольной отрасли «Шаргунькумир» объявили забастовку из-за "мизерной заработной платы" в размере 1 миллиона сумов (чуть больше $100) и принуждение рабочих к труду в праздничные и выходные дни.