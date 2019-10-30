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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Из Узбекистана пытались вывезти фарфоровые вазы XVII века на сумму $230 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  Таможенники Сырдарьинской области пресекли незаконный вывоз из Узбекистана уникальных исторических и культурных ценностей, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК).

Как сообщили в ведомстве, таможенники поста «Сырдарья» обратили внимание на подозрительную нервозность водителя прибывшего на автомобиле марки Lacetti с прицепом.

В ходе досмотра выяснилось, что в прицепе кроме заявленного груза находятся сокрытые от таможенного контроля уникальные исторические ценности в виде 32 единиц фарфоровых статуэток, 1 единицы иконы, 1 единицы креста, 12 единиц кувшинов разных диаметров исполненных по технике клуазоне и 1 единицы фарфоровой вазы. Надлежащих разрешительных на перевозку документов, выдающихся со стороны Министерства культуры у водителя, отсутствовали.

В результате искусствоведческой экспертизы проведенной искусствоведами Управления художественной экспертизы Министерства культуры установлено, что часть обнаруженных культурных ценностей была произведена в Китае в конце XVII и начале XVIII веков, а остальная часть в конце XIX и начале ХХ веков в странах Западной Европы, а общая стоимость 47 единиц уникальных предметов составляет более 2 миллиардов 200 миллионов сумов ($230 тыс).

Все предметы прошедшие художественную экспертизу будут переданы в фонды Государственного музея искусств Узбекистана.

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