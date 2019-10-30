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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Израиль закрывает свои посольства и консульства во всем мире из-за нехватки денег

CA-NEWS (CA) -  На данном этапе в посольствах и консульствах Израиля не будут предоставляться никакие услуги гражданам, вход в миссии будет запрещен.

Из-за решения министерства финансов Израиля нарушить соглашения, достигнутые и подписанные генеральным директором минфина 21 июля 2019 года, и применить в одностороннем порядке к посланникам Государства Израиль за границей процедуру, меняющую давно установленный порядок, мы вынуждены закрыть дипломатические миссии Израиля за рубежом, сообщает МИД страны.

"Мы работаем постоянно и ежедневно над укреплением международного статуса и мощи Государства Израиль. К сожалению, министерство финансов не оставило нам иного выбора, поскольку его действия наносят ущерб необходимым для успеха этой работы средствам и инструментам. Мы надеемся, что этот вопрос будет решен уже в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как поясняет израильский «9 канал», сотрудники МИДа и Минобороны недовольны решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру.

Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/30/10/2019/5db938d29a79473c6289abb9
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