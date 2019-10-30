В Душанбе начался отопительный сезон

CA-NEWS (TJ) - С 28 октября Теплоэлектроцентрали Душанбе-1 и 2 начали подачу тепла в здания и сооружения столицы. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил начальник пресс-центра ОАХК «Барки точик» Нозир Ёдгори.

По данным источника, в настоящее время в 350 объектов и жилых зданий подаётся тепло.

«В настоящее время продолжаются работы по подаче тепла в другие здания и сооружения города Душанбе. В ближайшие дни ожидается, что также начнут работать Западная и Восточная котельные», — добавил Нозир Ёдгори.

По данным источника, в этом году 2180 зданий и сооружений столицы будут обеспечены теплом.