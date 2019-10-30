Китай поможет Узбекистану создать единую информационную платформу для налоговых органов

CA-NEWS (UZ) - В Государственном налоговом комитете Узбекистана прошла встреча с представителями Huawei и CEIEC – ведущих разработчиков программного обеспечения в налоговой системе Китая. На встрече обсуждались вопросы внедрения цифровых технологий в налоговую систему Узбекистана и разработки единой информационной платформы для налоговых органов, сообщила пресс-служба ГНК.

Китайская делегация поделилась преимуществами единой информационной платформы «Golden Tax», внедренной Huawei и CEIEC для налоговой системы Китая, рассказали о недостатках, с которыми столкнулся Китай, а также способах их устранения.

В ходе встречи состоялась презентация механизма функционирования системы «Golden Tax». Посредством двух крупных и 36 региональных центров автоматической обработки данных предоставляются качественные электронные услуги 35 млн. юридических и 500 млн. физических лиц КНР.

Налогоплательщики имеют возможность оплачивать налоги в режиме онлайн в удобное для них время с помощью специальных устройств и мобильных приложений – без посещения налоговых органов.

По итогам встречи был проведен анализ существующего программного обеспечения в налоговой системе нашей страны и даны конкретные предложения и рекомендации для внедрения единой информационной платформы, отвечающей современным требованиям.