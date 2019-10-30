В Ташкенте официально откроется первый американский вуз - университет Вебстера

CA-NEWS (UZ) - 1 ноября 2019 года состоится официальная церемония открытия Университета Вебстера в г.Ташкенте, где начали учебу более чем 470 студентов. Ожидается, что в церемонии примут участие ректор Университета Вебстер Элизабет Стробл и президент американского вуза Джулиан Шустер, сообщила пресс-служба МИДа.



Это не только первый американский вуз в Узбекистане, но и крупнейший филиал данного университета за рубежом. Соглашения об учреждении в Узбекистане постоянно действующего филиала Университета Вебстера были подписаны в феврале текущего года в посольстве Узбекистана в США.

Инициатива об открытии американского вуза впервые была озвучена в сентябре 2017 года в ходе Узбекско-американского бизнес-форума в г.Нью-Йорке, в котором принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Как признавали представители Университета Вебстера, изначально по данной программе ожидалось обучение не более 50-60 студентов. Однако в условиях особого спроса на квалифицированных преподавателей английского языка, вопреки расчетам, по программе TESL начали обучаться 120 студентов Узбекистана.

В настоящее время американским вузом также реализуются отдельные программы в Узбекском государственном университете мировых языков, Ташкентском государственным экономическим университете, а также Самаркандском государственном институте иностранных языков.

«Наши программы были внедрены с целью укрепления образовательного потенциала Республики Узбекистан и предоставления новых и интересных возможностей обучения для нового поколения студентов, а также для лидеров бизнеса и сообщества в регионе», - отмечает президент Университета Вебстера Джулиан Шустер.