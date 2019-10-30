Узбекистан и Азербайджан подписали в Баку план военного сотрудничества на 2020 год

- Узбекистан, общество
- 17:44, 30 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Военная делегация Узбекистана во главе с министром обороны Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым отбыла в Азербайджан для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.
Генерал-майор Баходир Қурбанов провел двухстороннюю встречу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Во время встречи были обсуждены перспективы развития двухстороннего сотрудничества в военной сфере. А также главы оборонных ведомств Узбекистана и Азербайджана подписали План военного сотрудничества между министерствами обороны на 2020 год.
30 октября в городе Баку проходит очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.
В нем принимают участие главы оборонных ведомств Российской Федерации, республик Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.