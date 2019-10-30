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  30 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Азербайджан подписали в Баку план военного сотрудничества на 2020 год

CA-NEWS (UZ) -  Военная делегация Узбекистана во главе с министром обороны Узбекистана генерал-майором Баходиром Курбановым отбыла в Азербайджан для участия в очередном заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

Генерал-майор Баходир Қурбанов провел двухстороннюю встречу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития двухстороннего сотрудничества в военной сфере. А также главы оборонных ведомств Узбекистана и Азербайджана подписали План военного сотрудничества между министерствами обороны на 2020 год.

30 октября в городе Баку проходит очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В нем принимают участие главы оборонных ведомств Российской Федерации, республик Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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