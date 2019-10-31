В Узбекистане сотрудник «кадастра» задержан при получении $25 тысяч

CA-NEWS (UZ) - Специалист Алтыарыкского районного филиала государственного предприятия “Землеустройство и кадастр недвижимости” Э.М. задержан с вещественными доказательствами при получении взятки в размере $22 тыс. и 28,5 млн. сум ($3 тыс). Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан.

Как сообщается Э.М. и его сообщники потребовали $30 тысяч от гражданина О.Н. за содействие в вынесении решения хокима (главы) района о выделении 5 гектаров земельного участка для садоводства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 168 ("Мошенничество"), 28 ("Виды соучастия в преступлении") и 211 ("Дача взятки") Уголовного кодекса, ведутся следственные действия.