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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане намерены поставлять населению газ по запросам, а не по ресурсам

CA-NEWS (UZ) -  Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" намерена в этом году поставлять газ по запросам, а не по ресурсам.

«Мы всегда работали над тем, чтобы доставлять газ нашим клиентам на основе ресурсов, предоставляемых "Узбекнефтегазом". Но по просьбе нашего президента мы изменим наш стиль работы в этом году. Теперь мы хотим поставлять газ по запросам, а не по ресурсам». Об этом заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Улугбек Саидов в интервью Kun.uz.

Неясно, означает ли данное заявление председателя компании, что нехватка газа, которая была в течение многих лет, будет полностью устранена.

По словам Улугбека Саидова, Узбекистан давно является экспортером газа и никогда не импортировал его. Узбекистан - это также страна, предоставляющая неэкспортные транзитные услуги. Страна экспортирует газ в основном в такие страны, как Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай.

«Стоит отметить, что поставки газа в Таджикистан были возобновлены в конце 2017 года - начале 2018 года по инициативе нашего президента. Несколькими годами ранее мы полностью прекратили поставки газа в Таджикистан. Когда мы возобновили поставки газа, народ в Таджикистане, потребители, не скрывали своей радости», - сказал глава «Узтрансгаза» Улугбек Саидов,

Напомним, что в самом Узбекистане население годами жалуется на нехватку газа.

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