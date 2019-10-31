В Узбекистане намерены поставлять населению газ по запросам, а не по ресурсам

CA-NEWS (UZ) - Национальная холдинговая компания "Узбекнефтегаз" намерена в этом году поставлять газ по запросам, а не по ресурсам.

«Мы всегда работали над тем, чтобы доставлять газ нашим клиентам на основе ресурсов, предоставляемых "Узбекнефтегазом". Но по просьбе нашего президента мы изменим наш стиль работы в этом году. Теперь мы хотим поставлять газ по запросам, а не по ресурсам». Об этом заявил председатель правления АО «Узтрансгаз» Улугбек Саидов в интервью Kun.uz.

Неясно, означает ли данное заявление председателя компании, что нехватка газа, которая была в течение многих лет, будет полностью устранена.

По словам Улугбека Саидова, Узбекистан давно является экспортером газа и никогда не импортировал его. Узбекистан - это также страна, предоставляющая неэкспортные транзитные услуги. Страна экспортирует газ в основном в такие страны, как Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай.

«Стоит отметить, что поставки газа в Таджикистан были возобновлены в конце 2017 года - начале 2018 года по инициативе нашего президента. Несколькими годами ранее мы полностью прекратили поставки газа в Таджикистан. Когда мы возобновили поставки газа, народ в Таджикистане, потребители, не скрывали своей радости», - сказал глава «Узтрансгаза» Улугбек Саидов,

Напомним, что в самом Узбекистане население годами жалуется на нехватку газа.