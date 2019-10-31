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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Население Туркменистана столкнулось с ограничением на вывоз манатов за рубеж

CA-NEWS (TM) -  Выезжающие из Туркменистана граждане страны столкнулись с ограничениями на вывоз туркменских манатов за рубеж. Об этом сообщают корреспонденты и источники Азатлыка в Туркменистане.

"В аэропорту Ашхабада спрашивают не только о вывозимой сумме в долларах, но и в манатах. Знакомый студент недавно вывозил 800 манатов, ему разрешили оставить, он сказал, что собирается делать покупки в дьютифри. У другого не пропустили 1000 манатов", - сообщил 30 октября корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам, это связано с участившимися случаями вывоза манатов за рубеж с последующим обменом на доллары США за пределами страны.

"Где-то уже полгода в Турцию вывозят манаты и там меняют на доллары, но сейчас вывоз манатов в купюрах по 100 и 50 манатов принял размах. Причем, если обычных челноков досматривают тщательно, есть серия людей, которые проходят с небольшими чемоданчиками свободно. А женщины обвязаны поясами с купюрами", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Официальные сайты аэропорта и "Туркменских авиалиний" не содержат информацию о размере разрешенной к вывозу из Туркменистана наличности.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка в Туркменистане, официально предусмотренная сумма вывоза наличных в иностранной валюте составляла $10 тысяч долларов, летом 2018 года сообщалось об ограничении суммы до $3 тысяч. По их словам, об ограничениях на сумму наличных в манатах неизвестно.

Вместе с тем, по словам корреспондентов и источников Азатлыка в Туркменистане и Турции, массовый вывоз туркменских манатов за рубеж связан с официальным запретом на наличный обмен валют в Туркменистане, а также жестким ограничением возможностей предоставляемых банками Туркменистана населению на безналичную конвертацию. Обмен осуществляется по госкурсу 3,5 маната за $1. Существует черный рынок обмена валют, где стоимость американской валюты в пять раз выше.

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