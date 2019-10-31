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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Конгресс США одобрил санкции в отношении Турции

CA-NEWS (CA) -  Палата представителей Конгресса США одобрила санкции против Турции. Она призвала президента Трампа ввести ограничения из-за военной операции, которую Анкара вела против курдов на севере Сирии.

Резолюцию одобрило большинство членов Палаты, в том числе республиканцы. При этом издание The Hill отмечает, что призыв к новым санкциям вряд ли поддержит американский Сенат. Там предупредили об опасности подобных мер против союзника Вашингтона по НАТО.

Ранее в октябре Трамп уже вводил ограничительные меры в отношении Турции, но потом снял их, когда Анкара согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

МИД Турции уже подчеркнул, что такие действия США не отвечают духу партнёрства по НАТО. Кроме того, Палата представителей признала геноцид армян во времена Османской империи в 1915 году. Турция назвала это попыткой "использовать историю для достижения политических целей".

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