Эмомали Рахмон принял cекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

- Таджикистан, общество
- 9:27, 31 октября 2019
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CA-NEWS (TJ) - 30 октября во Дворце Нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сообщает пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что для борьбы с угрозами современного мира, решения проблем региональной безопасности, усиления оборонной мощи пограничных сил Таджикистана в связи с угрозой со стороны Афганистана, необходимо принять коллективные меры. Также была расценена важной интеграция советов безопасности обеих государств в этом направлении.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской Организации Сотрудничества.
Предметом обсуждения на встрече также стали вопросы, связанные с развитием военного, военно-технического сотрудничества и укреплением связей между органами правопорядка.