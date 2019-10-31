Эмомали Рахмон принял cекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

CA-NEWS (TJ) - 30 октября во Дворце Нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сообщает пресс-служба главы государства.



Было отмечено, что для борьбы с угрозами современного мира, решения проблем региональной безопасности, усиления оборонной мощи пограничных сил Таджикистана в связи с угрозой со стороны Афганистана, необходимо принять коллективные меры. Также была расценена важной интеграция советов безопасности обеих государств в этом направлении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской Организации Сотрудничества.

Предметом обсуждения на встрече также стали вопросы, связанные с развитием военного, военно-технического сотрудничества и укреплением связей между органами правопорядка.