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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон принял cекретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева

CA-NEWS (TJ) -  30 октября во Дворце Нации президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, сообщает пресс-служба главы государства.

Было отмечено, что для борьбы с угрозами современного мира, решения проблем региональной безопасности, усиления оборонной мощи пограничных сил Таджикистана в связи с угрозой со стороны Афганистана, необходимо принять коллективные меры. Также была расценена важной интеграция советов безопасности обеих государств в этом направлении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках Организации Договора о Коллективной Безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской Организации Сотрудничества.

Предметом обсуждения на встрече также стали вопросы, связанные с развитием военного, военно-технического сотрудничества и укреплением связей между органами правопорядка.

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