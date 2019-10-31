В Узбекистане женщина пыталась покончить с собой из-за безнаказанности насильника своей дочери

CA-NEWS (UZ) - 40-летняя жительница Касанского района Кашкадарьинской области, 21 год проработавшая учительницей в школе, 15 сентября этого года пыталась покончить с собой через повешение. В последнюю секунду ее увидела дочь, вернувшаяся из школы, которая смогла освободить мать из петли, передает centralasian.org.



В конце 2018 года эта женщина уже пыталась покончить с собой, совершив самоподжог. Младшая сестра женщины рассказала, что на такой отчаянный шаг ее сестру подтолкнуло то, что мужчина, изнасиловавший ее 14-летнюю дочь, остался безнаказанным, а в махалле распространились слухи о ее семье.

40-летняя учительница 15 сентября пыталась повеситься на веранде своего дома в Касанском районе.

По словам дочери учительницы, вернувшись из школы, она увидела, что мать висит в петле.

– Как только я вошла во двор, увидела, как мать висит в петле. Закричала и побежала на кухню за ножом. Не сразу смогла перерезать петлю, так как руки немного не доставали до нее, поэтому несколько ранила ножом мамин лоб. В итоге мне еле удалось перерезать петлю. Мы уже второй раз спасли мать от самоубийства, – говорит дочь учительницы, пытавшейся повеситься во дворе своего дома.

Ее дочь говорит, что 2 декабря 2018 года ее мать уже пыталась покончить с собой, совершив самоподжог.

– Мама постоянно повторяла нам: «Идите, сходите на улицу и принесите бензин». Но мы не делали этого. Однажды мама зашла в баню и подожгла себя. Платье на ней было из синтетики, поэтому пламя быстро охватило ее тело. Тогда врачи сказали нам, что мама получила 40 процентов ожогов тела, – говорит дочь учительницы.

Она говорит, что мать неоднократно пыталась совершить суицид из-за случившегося с ней случая.

Школьница рассказала, что в августе 2017 года ее изнасиловал соседский парень, которому на тот момент было 20 лет.

– В тот день я была дома одна. Он зашел к нам домой и попросил дать ему железо. Он был нашим соседом, поэтому мы никогда не отказывали ему, если он приходил к нам с просьбой дать ему что-либо. Когда я спустилась в подвал, чтобы вынести ему железо, он вбежал за мной, закрыл мне рот рукой и изнасиловал. А потом начал угрожать, что убьет меня, если я кому-то расскажу об этом. Иногда он поднимался на стену, которая загораживает наши дома, подводил руки к горлу и угрожал, что убьет. Спустя две недели он снова изнасиловал меня. На сей раз он попросил мою мать отпустить меня к ним домой, чтобы я помогла его больной матери. Когда я зашла к ним домой, его мать попросила меня пропылесосить их дом, а потом куда-то ушла. Когда я пылесосила дом, соседский сын подошел ко мне и снова изнасиловал меня, – говорит дочь учительницы, пытавшейся повеситься во дворе своего дома.

Она утверждает, что узнала о своей беременности ближе к родам.

– В конце апреля 2018 года я начала плохо себя чувствовать, мамина сестра отвела меня в частную клинику, там мне сделали УЗИ. Врач сказал, что я нахожусь на девятом месяце беременности. Я удивилась, потому что живота у меня не было. Во время уроков физкультуры я по 200 раз прыгала, бегала на улице, чтобы похудеть, – сказала дочь учительницы, пытавшейся совершить суицид.

15-летняя школьница 10 мая 2018 года родила дочь в родильном доме Касанского района.