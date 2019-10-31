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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана провел телефонный разговор с главой Туркменистана

CA-NEWS (UZ) -  30 октября 2019 года состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщила пресс-служба МИДа.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития многоплановых узбекско-туркменских отношений, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной политики в контексте предстоящих мероприятий на высшем уровне.

Выражена готовность и далее активно содействовать расширению межрегиональных контактов и культурно-гуманитарных обменов.

В завершение разговора главы государств подтвердили взаимную приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Узбекистаном и Туркменистаном в целях устойчивого развития и процветания двух дружественных стран и всего региона Центральной Азии.

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