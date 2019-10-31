Что Монголия делает для того, чтобы улучшить качество атмосферного воздуха?

CA-NEWS (MNG) - Качество атмосферного воздуха в Улан-Баторе улучшилось по сравнению с предыдущим годом.

Улан-Батор может скоро расстаться с титулом "самый загрязненный город" в мире по качеству воздуха.

С мая этого года правительство Монголии ввело запрет на использование угля в качестве топлива в столице страны Улан-Баторе в рамках усилий по снижению уровня загрязнения воздуха в городе.

Сжигание угля - одна из основных причин городского смога.

10 заводов уже выпускают усовершенствованные брикеты взамен угля. Также, с 1 ноября, правительство Монголии сделает бесплатным ночной тариф на электроэнергию в Улан-Баторе для снижения смога.

Эксперты и жители города говорят, что качество атмосферного воздуха в столице значительно улучшилось.