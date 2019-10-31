Число задержанных китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами в Монголии возросло до 800

CA-NEWS (MNG) - Число задержанных китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами в Монголии возросло до 800.

Также арестованы 3 китайца и один монгол, возможные главари данной группы людей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Монголии в ходе крупномасштабной спецоперации правоохранительные органы задержали около 500 китайцев с 10 тыс. мобильными телефонами и более 1000 компьютерами одновременно в четырех отелях: "Амар" и "Ориентал" в районе Баянзурх, отеле "Юнион" в районе Сухбаатар и "Кентавр" в районе Баянгол.

Как сообщил монгольский новостной сайт zarig.mn среди задержанных есть граждане Гонконга.

Согласно официальным источникам, расследуются масштабы экономических преступлений, связанных с отмыванием денег. Граждане Китая и Гонконга использовали 1000 компьютеров большой мощности, около 10 тыс. единиц сим-карт монгольских сотовых телефонов.

Это может быть связано с киберпреступностью, которая находится под надзором прокурора, заявил Ц. Ганзориг, глава пресс-центра Кабмина.