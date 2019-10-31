В Душанбе состоялись таджикско-российские консультации по вопросам безопасности

CA-NEWS (TJ) - 30 октября в резиденции правительства Таджикистана состоялось консультативное совещание экспертов аппаратов Советов безопасности Таджикистана и России. Об этом сообщает корреспондент НИАТ «Ховар» Пайрав КОСИМ с места проведения совещания.

Совещание провели секретарь Совета безопасности Таджикистана Махмадали Ватанзода и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев с участием представителей ряда министерств и ведомств двух стран.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с активизацией двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотиков.

Стороны обсудили вопросы о ситуации в Афганистане, мерах по противодействию вызовам и угрозам, о состоянии и перспективах развития военного и военно-технического сотрудничества, о повышении эффективности российско-таджикского взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности.

Участники консультаций договорились продолжить координацию позиций заинтересованных министерств и ведомств Таджикистана и России по актуальным вопросам обеспечения безопасности в рамках ООН, ШОС, СНГ и ОДКБ.

По итогам консультаций секретарь Совета безопасности Республики Таджикистан Махмадали Ватанзода и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подписали соответствующий Протокол.