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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана произвел кадровые изменения в ГКНБ и МВД и снял с должности судью

CA-NEWS (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 30 октября произвел ряд кадровых назначений в силовых структурах, в частности в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) и министерстве внутренних дел (МВД), сообщает пресс-служба главы государства.

Постановлением правительства страны, Фируз Камолзода, возглавлявший Комитет по продовольственной безопасности при правительстве, назначен первым заместителем председателя ГКНБ.

Комитет по продовольственной безопасности постановлением правительства возглавил Мухаммадсаид Файзуллозода.

Указом главы государства от занимаемой должности судьи суда района Сино освобождена Рухшона Рахмонализода «в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи».

Другим указом президента страны Умеджон Рахматджони освобожден от должности судьи суда города Бустон Согдийской области.

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