Всемирный фонд памятников встал на защиту храма-музей Чойжин-ламы в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Всемирный фонд памятников (World Monuments Fund) включил историческую линию горизонта Храм-музея Чойжин-ламы в список 25 объектов всемирного наследия, находящихся в особой опасности в этом году.

Раз в два года Всемирный фонд памятников (World Monument Fund) выбирает 25 объектов культурного наследия, которым грозит опасность.

25 объектов в этом году, представляющих 22 страны, были объявлены 29 октября Всемирным фондом памятников (W.M.F.). Они были отобраны из 250 номинаций независимой группой международных экспертов.

Каждое место будет иметь право на получение части общей суммы в 1,6 млн.долл. США за счет средств, предоставленных American Express, спонсором фонда, а также Фондом Ставроса Ниархоса и Фондом Форда.

Отобранные места - которые также включают Храм-музей Чойжин-ламы в Улан-Баторе — сталкиваются с угрозами, такими как посягательство на урбанизацию, политические беспорядки, стихийные бедствия или насильственные конфликты.

При сужении номинаций судьи оценивали риски для каждого объекта и его более широкое культурное значение, а также способность организации оказывать помощь в усилиях по сохранению.

«У вас могут быть другие места в мире, которые подвергаются большему риску, чем 25 лучших мест этого года, но там, где мы не можем работать по какой-либо причине», - сказал Бенедикт Монтлар (Bénédicte de Montlaur), исполнительный директор фонда. «Так что это объединяет эти две идеи. Это в опасности, но это также, где W.M.F. может работать с местными сообществами, чтобы изменить ситуацию».

World Monuments Fund является одной из самых известных международных организаций в сфере сохранения культурного наследия. WMF, основанная в 1965 году, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, имеет офисы и филиалы по всему миру, включая Камбоджу, Францию, Перу, Португалию, Испанию и Великобританию. В дополнение к практическому управлению, филиалы идентифицируют, разрабатывают и управляют проектами, ведут переговоры о местном партнерстве и привлекают местную поддержку для дополнения средств, предоставляемых донорами.