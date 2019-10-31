В Таджикистане уволили милиционера, избившего школьника во время уроков

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане уволили милиционера, избившего старшеклассника во время уроков. Факт избиения сотрудником ОМВД Исфары Ахадом Гайбуллозодой учащегося 11 класса средней школы № 64 джамоата Чоркух Акбара Довудова был подтвержден в ходе внутренней проверки.

Инцидент произошел 16 сентября и совпал с конфликтом на таджикско-кыргызской границе, когда в приграничье для обеспечения безопасности было направлено большое количество сотрудников милиции.

По словам самого Акбара Довудова, инцидент начался после того, как он немного опоздал на второй урок. В классе уже находился сотрудник милиции Ахад Гайбуллозода, который после расспроса начал избивать подростка за опоздание. "Я объяснил, что задержался в туалете. А он кричал, мол, не мог, что ли, за пять минут закончить все свои дела? В классе находились девочки, от стыда я покраснел, опустил голову и сел на место. Он еще несколько раз повторял свой вопрос, мол, что, пяти минут не хватает на туалет? Я ответил: нет. Он избил меня и начал вновь задавать свой вопрос, я со страха больше не отвечал. Это вывело его из себя еще больше, и он продолжал избивать меня", – рассказал подросток.

Алия Довудова, мать Акбара, которая работает учительницей, написала заявление в милицию и потребовала расследовать действия Ахада Гайбуллозода. "Спустя два дня после инцидента сын начал жаловаться на головные боли, у него была перекошена часть лица. После рентгена я позвонила в милицию, и мне посоветовали из больницы приехать сразу же в отделение милиции в Чоркух. Там нас выслушали и все сказанное зафиксировали на бумаге. Кто-то из начальства сказал, что отправил Гайбуллозоду для обеспечения общественного порядка, а не для избиения детей", – отметила мать в беседе с Радио Озоди.

Алия Довудова заявила 29 октября, что у нее больше нет претензий к милиционеру. "В отделение милиции в Чоркух мне сообщили, что Ахад Гайбуллозода уже уволен из рядов милиции. Мне показали документ, согласно которому милиционер был наказан в соответствии с законом. Я одна воспитываю пятерых детей и знаю, что это очень трудно. У милиционера четверо детей и престарелая мать. Его мама позвонила мне и попросила не доводить дело до суда. Я согласилась. Пусть увольнение из рядов милиции станет для него уроком", – говорит Довудова.

Журналистам Радио Озоди не удалось связаться с Ахалом Гайбуллозодой.