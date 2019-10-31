В Казахстане вновь просят помочь родным в Синьцзяне

CA-NEWS (KZ) - Десятки человек пришли 30 октября в представительство Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы с просьбой помочь их родственникам в Китае, которые, как они утверждают, содержатся в Синьцзяне в «лагерях политического перевоспитания».

Однв из пришедших, Карлыгаш Сагатова, говорит, что 30-летнего родственника ее мужа гражданина Китая Балкаша Маркупулы задержали в декабре 2018 года и отправили в «лагерь», связи с ним нет.

— Почему его поместили под стражу, не знаем. Нет никаких вестей. Отец Балкаша умер. У него есть только мать. Других родных нет. Здоровье матери пошатнулось. Вести о нем не может получить даже мать, живущая в Китае. Мы не можем открыто поговорить с родственниками, которые живут в Китае. Связь с ними прервалась. Мы переживаем, его задержали без всякой вины, — сказала Карлыгаш Сагатова Азаттыку.

Женщина сообщила, что в апреле этого года отправила письмо казахстанским властям с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответе, полученном через три месяца, говорится, что представители властей «не могут вмешиваться в дела другого государства, говорит Сагатова.

Сагатова и еще около 40 человек, родственники которых, по их словам, оказались в «лагерях» в Синьцзяне, составили письмо на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди. Авторы обращения пишут, что в Синьцзяне, провинции на северо-западе Китая, задерживают и помещают под стражу людей без суда и следствия, а дети задержанных остаются без опеки близких. «Синьцзян превратился в тюрьму», — отмечено в письме.

«Мы требуем освобождения наших родственников из концентрационных лагерей и тюрем, чтобы они могли поддерживать с нами полноценную связь, чтобы им не препятствовали в выезде в Казахстан. Просим уполномоченные органы потребовать от властей Китая, Синьцзяна прекращения бесчеловечной политики, наказания виновных, основываясь на международном праве, защиты прав человека», — говорится в тексте письма в адрес президента и главы МИД Казахстана.

Письмо приняла вышедшая из здания представительства сотрудница, пообещавшая передать обращение руководству.

Сообщения о притеснениях коренных этнических групп Синьцзяна, в основном исповедующих ислам, поступают из Китая с 2017 года. Казахстанцы, чьи родственники живут в Китае, заявили, что их близкие принудительно отправлены в «лагеря», содержатся под домашним арестом либо не могут выехать из Китая из-за чинимых властями страны препятствий.

В 2018 году ООН сообщила, что в Синьцзяне около миллиона уйгуров и представителей других тюркоязычных групп заключены в «лагеря политического перевоспитания». Пекин, отрицавший сначала существование таких учреждений, позже признал их наличие, но назвал их «образовательными центрами», в которых люди изучают китайский язык и получают профессии.