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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии второй год подряд запрещают праздновать Хеллоуин

CA-NEWS (MNG) -  Министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии издало приказ, который запрещает празднование Хеллоуина в школах в этом году. Отметив, что Хеллоуин не был официально признан праздником, министерство обязало все школы прекратить организованные празднования второй год подряд.

Кроме того, министерство напомнило родителям, что им не следует разрешать своим детям принимать участие в празднованиях и событиях Хеллоуина. Родителям настоятельно рекомендуется обеспечить свободное время детей более эффективными занятиями.

В последние годы монгольские школы стали все чаще отмечать Хеллоуин и другие международные праздники из-за обучения иностранным языкам и других культурных влияний.

Напомним, американские медики признали Хеллоуин самым опасным днем в жизни ребенка. Его опасность связана не с кариесом или холодом, а с тем, что в эту ночь их чаще всего сбивают машины, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics. Как показали их расчеты, в Хеллоуин действительно погибает значительно больше людей, чем в другие будние дни – в среднем, число жертв ДТП выросло на 43% в пиковые вечерние и ночные часы.

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