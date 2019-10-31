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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Видео операции по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади опубликовало минобороны США
Предыстория: Как убивали лидера ИГ аль-Багдади и кто займет его место?

CA-NEWS (CA) -  Министерство обороны США обнародовало первые видео и фото операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади, а также раскрыло ее детали.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

По заявлению США он был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.

*Абу Бакр аль-Багдади.

аль-багдади

Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, а также его курьера.

Screenshot_2019-10-31 США обнародовали фото и видео штурма дома, в котором прятался главарь ИГИЛ

Сообщается, что всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

*Красным выделено место убежища аль-Багдади на карте

(картинка увеличится при нажатии)

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Журналисты турецкого агентства «Анадолу» побывали в районе, где американские военные ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.

27 октября советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году - захоронят в море. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.
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