Видео операции по ликвидации лидера ИГ аль-Багдади опубликовало минобороны США

CA-NEWS (CA) - Министерство обороны США обнародовало первые видео и фото операции по ликвидации главаря ИГ Абу Бакр аль-Багдади, а также раскрыло ее детали.

По словам министра обороны США, террорист отказался сдаться. Он спустился под землю, и когда его пытались доставить наружу, он, предположительно, привел в действие пояс смертника.

По заявлению США он был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции 26 октября.

*Абу Бакр аль-Багдади.



Местонахождение аль-Багдади удалось установить благодаря допросу одной из его жен, а также его курьера.

Сообщается, что всего в ходе операции были убиты шесть боевиков, в том числе четыре женщины.

Как рассказал глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннет Маккензи, лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как сообщалось ранее.

*Красным выделено место убежища аль-Багдади на карте

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Журналисты турецкого агентства «Анадолу» побывали в районе, где американские военные ликвидировали главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади.