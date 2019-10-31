ЕБРР открывает второй офис в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) расширяет свое региональное присутствие в самом густонаселенном регионе Центральной Азии, открыв офис в Андижане, сообщается на сайте организации.

ЕБРР объясняет свой выбор тем, что Ферганская долина является самой густонаселенной частью Центральной Азии с почти 14 млн жителями, передает review.uz.

Офис будет в основном оказывать поддержку местным малым и средним предприятиям (МСП) посредством консультаций экспертов, обучения и различных финансовых инструментов.

После принятия новой страновой стратегии для Узбекистана в 2018 году ЕБРР подписал 12 проектов на сумму почти в 400 млн евро, что стало рекордным уровнем деловой активности банка в стране за один год. Значительные инвестиции были сделаны в муниципальную и энергетическую инфраструктуру, включая восстановление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Ферганской долине, а также в банковскую и промышленную деятельность. В этом году ЕБРР уже инвестировал в экономику страны почти 250 миллионов евро.

Первый офис вновь был открыт в Ташкенте в 2017 году. Организация работает в Узбекистане с 1993 года, однако с 2010 года операции банка в республике были приостановлены.