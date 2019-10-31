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  31 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане с 1 ноября вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 30 октября одобрил введение с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Согласно документу, в период действия моратория уполномоченным государственным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Мораторий не распространяется на санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых для получения древесины и плодов; вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых на плантациях и/или являющихся собственностью юридического или физического лица.

Государственному комитету по лесному хозяйству совместно с Госкомэкологии и ассоциацией «Хунарманд» должны в месячный срок внести в правительство предложения по обеспечению ремесленников, производящих продукцию народных художественных промыслов и прикладного искусства, древесиной, в том числе из ценных видов пород.

По результатам моратория Госкомэкологии в срок до 1 ноября следующего года должен внести предложения о целесообразности продления его действия исходя из эффективности принятых мер по охране деревьев и кустарников.

Ценными древесными и кустарниковыми породами являются грецкий орех, груша, гледичия, дуб, ленкоранская акация, каштан конский, можжевельник, чинара, софора, туй, ясень, тюльпановое дерево, магнолия, форзиция.

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