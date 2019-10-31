В Ташкент поставили мобильные центры с технологией распознавания лиц в толпе

CA-NEWS (UZ) - Главное управление внутренних дел города (ГУВД) Ташкента получило девять мини автобусов (мобильные центры) по распознаванию лиц для служебного пользования в районах столицы.

Как сообщила пресс-служба ведомства, такие мобильные центры представляют собой небольшие автобусы, укомплектованные специальной техникой. С целью предупреждения правонарушений и борьбы с преступностью в них имеется интеллектуальная камера с радиусом действия 360 градусов – она «обучена» идентификации граждан, попадающих в ее «поле зрения» .

Оснащенность «GPS»-системой позволяет мобильному центру видеть, где на территории района находятся служебные автомобили, и передавать им информацию о правонарушениях, совершаемых поблизости.